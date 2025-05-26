RMC: Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону от жены

В Елисейском дворце подтвердили подлинность видео со ссорой четы Макронов. Жена французского лидера Брижит отвесила ему пощечину после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». О чем на самом деле говорит пощечина главе Пятой республики — в материале «Газеты.Ru».