В Омской области меняют систему выбора глав районов и мэра города

Как указывается в пояснительной записке к данному проекту, законодательная инициатива подготовлена в целях реализации Федерального закона от 20 марта 2025 года 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроектом усиливается роль руководителя субъекта при выборе глав муниципалитетов.