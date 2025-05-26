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В Омской области меняют систему выбора глав районов и мэра города

В соответствии с реформой местного самоуправления усиливается роль губернатора.

В понедельник, 26 мая 2025 года, состоялось заседание комитета омского Заксобрания по законодательству и местному самоуправлению.

В ходе заседания рассмотрен проект регионального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на территории Омской области и о внесении изменений в отдельные законы Омской области".

Как указывается в пояснительной записке к данному проекту, законодательная инициатива подготовлена в целях реализации Федерального закона от 20 марта 2025 года 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроектом усиливается роль руководителя субъекта при выборе глав муниципалитетов.

«В частности, проектом закона предусматривается: установление территориальной организации местного самоуправления в Омской области с осуществлением местного самоуправления в следующих видах муниципальных образований Омской области: “городской округ”; “муниципальный округ”;

порядка избрания глав муниципальных образований Омской области, в соответствии с которым они избираются представительным органом муниципального образования Омской области из числа кандидатов, представленных губернатором Омской области;

порядка предварительного рассмотрения губернатором Омской области и представления представительному органу муниципального образования Омской области кандидатов на должность главы муниципального образования Омской области«, — сообщается в пояснительной записке к проекту закона (копия имеется в распоряжении “СуперОмска”. — Прим. ред.).

Отметим, что сейчас в Омской области отбор кандидатов на должность глав муниципальных образований проводит конкурсная комиссия.