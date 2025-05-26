СМИ: провал Трампа на Украине спишут на Байдена

Поэтому, когда Трамп принялся за урегулирование конфликта, все было против него, считает Фляйц. Трамп осознал, что внешнеполитические провалы Байдена были оглушительными и разгрести украинский бардак, который ему оставил предшественник, будет гораздо труднее, чем предполагалось изначально. Более того, Трамп, по мнению автора, не исключает, что конфликт на Украине вообще неразрешим, и, если он окончательно убедится в этом, то всю вину за провал Трамп возложит на Байдена.