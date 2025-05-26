СМИ: провал Трампа на Украине спишут на Байдена

Фляйц пишет, что устал отвечать на два вопроса, которые ему обычно задают британские СМИ: «Считаете ли вы, что политика Трампа в отношении Украины провалилась?» и «Считаете ли вы, что Путин водит Трамп за нос?». На его взгляд, это предвзятые вопросы, которые искажают первопричины конфликта на Украине и усилия Трампа по его прекращению.
Автор признает, что Трампу пока не удалось положить конец боевым действиям на Украине и что иметь дело с российским президентом непросто.
Именно Байден, по мнению Фляйца, вынудил Путина начать боевые действия в феврале 2022 года, проигнорировав опасения российского лидера по поводу сближения Украины с Западом и вступления в НАТО. Хотя Байден и члены его администрации никогда прямо не призывали Украину вступить в НАТО, они «заманивали» Зеленского членством в альянсе и неоднократно подчеркивали, что решение этого вопроса зависит от Украины.
Байден еще больше спутал карты, когда в 2021 году несколько раз заявил, что США и НАТО будут поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» Украины — звучало так, как будто Вашингтон предлагал Киеву гарантии безопасности. К тому же в ходе саммита НАТО в июне 2021 года альянс подтвердил обязательство, принятое в Бухаресте в 2008 году, что Украина однажды станет его членом, напоминает Фляйц.
Сыграла свою роль, по мнению автора, и чрезвычайно слабая американская политика в области национальной безопасности, самым печально известным фактом которой стал катастрофический вывод американских войск из Афганистана.
Именно Байден разрушил отношения США с Россией после начала конфликта, неоднократно демонизируя Путина и не сумев наладить дипломатические отношения с российским лидером, чтобы положить конец конфликту, отмечается в статье. Он не только ни разу не разговаривал с Путиным после февраля 2022 года, но и резко критиковал его, называя военным преступником, и даже договорился до того, что сравнил российского президента с ХАМАС.
Именно политика Байдена подтолкнула Путина в объятия председателя КНР Си Цзиньпина, в результате чего Россия и Китай объявили о «партнерстве без границ» и создали «новую антизападную ось».
По его мнению, ошибкой Байдена стало то, что он начал вооружать Украину, не имея никакой стратегии ни для победы Украины, ни для переговоров о прекращении конфликта.
Поэтому, когда Трамп принялся за урегулирование конфликта, все было против него, считает Фляйц. Трамп осознал, что внешнеполитические провалы Байдена были оглушительными и разгрести украинский бардак, который ему оставил предшественник, будет гораздо труднее, чем предполагалось изначально. Более того, Трамп, по мнению автора, не исключает, что конфликт на Украине вообще неразрешим, и, если он окончательно убедится в этом, то всю вину за провал Трамп возложит на Байдена.