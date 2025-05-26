«Трамп превыше всего»: почему США не смогут выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине. Такой вывод сделал профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса после нового заявления американского лидера в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Может ли действительно Трамп покинуть переговоры по украинскому кризису и к чему это приведет, «Вечерняя Москва» выясняла с политологами.
«Лучший торгаш в мире».
За последнее время в высказываниях Трампа прослеживается все больше негодования в отношении политики президента Украины. В частности, он говорил, что каждое слово Зеленского создает проблемы, а сам он напоминает «абсолютно некомпетентного лидера», затягивая переговорный процесс и не предпринимая никаких попыток решить конфликт.
Недавно американский лидер также назвал президента Украины «лучшим торгашом в мире» из-за того, что его запросы в сторону США с каждым днем растут в геометрической прогрессии. А в ответ на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении РФ Трамп ответил, что решения по этому вопросу будет принимать «исключительно сам».
«Станет ударом».
Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов считает, что если Трамп действительно решится оставить переговоры по украинскому конфликту, это «станет ударом не только для Киева».
— Это повлечет реальные проблемы для Евросоюза, который не потянет в одиночку украинский конфликт. Поэтому Трамп пока просто «играет». Фактически же он может выйти из конфликта только при гарантии, что Евросоюз для милитаризации начнет закупать американское оружие, — пояснил собеседник «ВМ».
Удары ВСУ по России когда прекратятся.
Однако Трамп всегда был непредсказуем, поэтому заранее сложно предугадать его решения, добавил Михайлов.
«Трамп превыше всего».
По словам политолога Сергея Маркелова, форма участия американского лидера в переговорах постоянно колеблется из крайности в крайность:
— Он то желает выйти из сделки, то продолжает активно пытаться искать возможность переговоров. Но выходить из этого процесса он не станет, потому что отталкивается от формулы «Трамп превыше всего». В этой связи было бы глупо бросить конфликт, решив который он сможет доказать всем свои способности и Америки в целом. То есть политические и личностные амбиции Трампа стоят на первом месте, которые не позволят ему оставить конфликт, — объяснил Маркелов.
При этом Трампу также важно повышать свой рейтинг как мирового лидера, а крупный политический конфликт — отличная площадка для этого, поэтому он точно не может его оставить, добавил политолог.
— Американец хочет развеять сомнения о себе как о политической фигуре и решиться на нестандартные поступки в ответ на неодобрительные взгляды окружающих, поэтому ему принципиально важно продолжать попытки усадить Россию и Украину за стол переговоров, — заключил эксперт.
Совсем недавно все же было подписано соглашение о полезных ископаемых, согласно которому теперь управлять фондом Киев и Вашингтон будут совместно, при этом новый документ не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США. «ВМ» узнала у политолога Юрия Светова, как это соглашение повлияет на ход конфликта.