«Трамп превыше всего»: почему США не смогут выйти из переговоров по Украине

— Он то желает выйти из сделки, то продолжает активно пытаться искать возможность переговоров. Но выходить из этого процесса он не станет, потому что отталкивается от формулы «Трамп превыше всего». В этой связи было бы глупо бросить конфликт, решив который он сможет доказать всем свои способности и Америки в целом. То есть политические и личностные амбиции Трампа стоят на первом месте, которые не позволят ему оставить конфликт, — объяснил Маркелов.