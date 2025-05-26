Reuters: «Хамас» согласился на предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

План Стива Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60) и освобождение палестинских заключенных. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать безопасность в период действия режима будет лично президент США Дональд Трамп.