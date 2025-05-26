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Reuters: Россия считает пять стран подходящими для переговоров с Украиной

В качестве площадки для проведения прямых переговоров с Украиной Россия рассматривает пять стран. Это Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман, пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

Источник: AP 2024

Собеседники агентства отметили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно благодарил арабские государства Персидского залива и Турцию за готовность выступить посредниками в урегулировании конфликта с Украиной. Поэтому они допускают, что новый раунд переговоров может состояться в одной из указанных стран. Источники подтвердили, что переговоры в Ватикане не могут состояться, один из них даже сравнил такой вариант с организацией встречи в Гааге.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая.

Ранее Кремль ответил на недовольство Трампа в адрес Путина.