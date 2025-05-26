Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны НАТО на Балтике

По словам Патрушева, активность НАТО в регионе указывает на стремительно нарастающие угрозы со стороны альянса. «Важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, — отметил он, — иметь альтернативные маршруты» (цитата по ТАСС).
В качестве альтернативы Николай Патрушев предложил использовать Беломорско-Балтийский канал. Его необходимо модернизировать, отметил помощник президента.
18 мая он заявил, что Балтийский флот РФ пресекает провокации со стороны недружественных к России государств.