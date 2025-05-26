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Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны НАТО на Балтике

НАТО усиливает военно-морское присутствие на Балтике и работает над укреплением разведывательного потенциала. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга.

Источник: РИА "Новости"

По словам Патрушева, активность НАТО в регионе указывает на стремительно нарастающие угрозы со стороны альянса. «Важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, — отметил он, — иметь альтернативные маршруты» (цитата по ТАСС).

В качестве альтернативы Николай Патрушев предложил использовать Беломорско-Балтийский канал. Его необходимо модернизировать, отметил помощник президента.

18 мая он заявил, что Балтийский флот РФ пресекает провокации со стороны недружественных к России государств.