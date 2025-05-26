СМИ: стена между Польшей и Белоруссией — дорогостоящая иллюзия безопасности

Также известны случаи, когда Польша, Литва и Латвия применяли слезоточивый газ и водометы против мигрантов, что еще больше ухудшило их положение. Подобные действия не только нарушают права человека, но и способствуют формированию образа Польши, Литвы и Латвии как стран, отступающих от гуманитарных стандартов, указывает Галас. Более того, эффективность забора вызывает сомнения: в 2022 году, несмотря на его существование, было зафиксировано 16 000 нелегальных пересечений границы с Польшей по сравнению с 36 500 в 2021 году.