Как утверждает издание, эти последствия значительно перевешивают краткосрочные выгоды сооружения. Забор, строительство которого обошлось в сотни миллионов евро, не только не решил проблемы миграции, но и создал новые, а подозрения в коррупции, жестоком обращении с людьми и животными ставят под сомнение его обоснованность.
По данным неправительственных организаций, таких как Grupa Granica, с начала кризиса в 2021 году только на польско-белорусской границе погибло не менее 87 человек, в основном из-за переохлаждения, голода и отсутствия медицинской помощи.
Также известны случаи, когда Польша, Литва и Латвия применяли слезоточивый газ и водометы против мигрантов, что еще больше ухудшило их положение. Подобные действия не только нарушают права человека, но и способствуют формированию образа Польши, Литвы и Латвии как стран, отступающих от гуманитарных стандартов, указывает Галас. Более того, эффективность забора вызывает сомнения: в 2022 году, несмотря на его существование, было зафиксировано 16 000 нелегальных пересечений границы с Польшей по сравнению с 36 500 в 2021 году.
Пятиметровый забор, оснащенный колючей проволокой, препятствует миграции таких животных, как зубры, рыси и волки, которые перемещаются между Польшей и Белоруссией. Профессор Рафал Ковальчик из Института билогии млекопитающих Польской академии наук еще в августе 2021 года предупреждал, что забор станет «смертельной ловушкой» для животных. Вырубка лесов и разрушение почв во время строительства сооружения ухудшило состояние экосистемы в регионах Белорусского Полесья и Беловежской пущи, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.
Жители таких польских приграничных деревень, как Кузница или Уснаж-Гурны, чувствуют себя «изолированными и разделенными».
Галас обращает внимание на астрономическую стоимость строительства забора. Польша на возведение 186-километровой стены на границе с Белоруссией потратила около 1,6 млрд злотых (400 млн евро), что сделало ее одним из самых дорогих инфраструктурных проектов в регионе. Литва на строительство 550-километрового забора выделила 150 млн евро. Эти средства, по мнению автора, можно было бы направить на более насущные нужды, такие как здравоохранение или образование.
Еще больше усугубили ситуацию подозрения в коррупции.
По мнению Галаса, хотя политики осознают неэффективность этого проекта, они избегают публично признавать его провал, опасаясь расследований финансовых злоупотреблений и случаев нарушений прав человека. Как отметил Ежи Сурдыковский в 2023 года, забор — это «шоу и показуха», которая служит скорее пропаганде, чем реальной безопасности.