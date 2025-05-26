Кремль счел опасным снятие ограничений на дальность ударов по России

Мерц заявил, что Украина теперь может наносить удары по военным объектам России в тылу. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», — сказал он. Его предшественник Олаф Шольц выступал против ударов Киева вглубь России. «По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», — говорил экс-канцлер.