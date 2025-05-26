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Кремль счел опасным снятие ограничений на дальность ударов по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии союзниками ограничений на дальность ударов по России, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву.

Источник: Андреев Владимир/Бизнес Online/ТАСС

«Если таковы решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», — цитирует Юнашев слова Пескова в телеграм-канале.

Мерц заявил, что Украина теперь может наносить удары по военным объектам России в тылу. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», — сказал он. Его предшественник Олаф Шольц выступал против ударов Киева вглубь России. «По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», — говорил экс-канцлер.

В ноябре прошлого года предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Жозеп Боррель, занимавший тогда пост главы европейской дипломатии, уточнял, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 км.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп высказывался против «отправки ракет на сотни миль в Россию». «Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже?» — заявлял он.

По данным CNN, Вашингтон, разрешив в ноябре использование ATACMS для ударов вглубь России, рассчитывал избежать восстановления полного российского контроля над Курской областью, считая его возможной «разменной монетой» Киева на мирных переговорах. The New York Times, в свою очередь, писала о желании администрации Байдена позволить украинской армии нанести удары по ранее недосягаемым целям и послать сигнал КНДР о том, что Пхеньяну не следует больше направлять в Россию военнослужащих. В апреле этого года глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных.

Материал дополняется.