СМИ: отсутствие Трампа на саммите НАТО в Гааге будет означать кризис в альянсе

По мнению Дуды, Североатлантическому альянсу грозит кризис, если Трамп не явится на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24—25 июня . Дуда подчеркнул, что присутствие Трампа имеет решающее значение для стабильности альянса, и выразил надежду, что американский президент не откажется от участия в этом «важном мероприятии», говорится в статье.