СМИ: отсутствие Трампа на саммите НАТО в Гааге будет означать кризис в альянсе

По мнению Дуды, Североатлантическому альянсу грозит кризис, если Трамп не явится на саммит НАТО в Гааге, который состоится
Дуда также дал оценку действиям Трампа по восстановлению мира на Украине. На его взгляд, Трамп пытается избежать эскалации конфликта с Россией, одновременно предпринимая шаги, чтобы убедить Владимира Путина действовать мирно.
Я думаю, что своим поведением Трамп очень спокойно хочет показать миру, что он никоим образом не провоцирует эскалацию отношений с Россией. Напротив, он старается вести себя с Путиным очень сдержанно и неагрессивно и пытается убедить его осуществить мирные шаги.
Дуда сказал, что ему сложно судить, какие действия предпримет Трамп, но он убежден, что Белый дом и Пентагон работают над «различными альтернативными решениями».
Он также рассчитывает, что саммит НАТО в Гааге предоставит возможность поговорить о безопасности. Это будет первая подобная встреча стран — членов альянса тех пор, как Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, стал его генеральным секретарем.