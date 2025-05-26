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СМИ: отсутствие Трампа на саммите НАТО в Гааге будет означать кризис в альянсе

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio ZET выразил обеспокоенность возможным кризисом в НАТО и ролью президента США Дональда Трампа в этом кризисе, сообщает портал О2 со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению Дуды, Североатлантическому альянсу грозит кризис, если Трамп не явится на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24—25 июня. Дуда подчеркнул, что присутствие Трампа имеет решающее значение для стабильности альянса, и выразил надежду, что американский президент не откажется от участия в этом «важном мероприятии», говорится в статье.

Дуда также дал оценку действиям Трампа по восстановлению мира на Украине. На его взгляд, Трамп пытается избежать эскалации конфликта с Россией, одновременно предпринимая шаги, чтобы убедить Владимира Путина действовать мирно.

Я думаю, что своим поведением Трамп очень спокойно хочет показать миру, что он никоим образом не провоцирует эскалацию отношений с Россией. Напротив, он старается вести себя с Путиным очень сдержанно и неагрессивно и пытается убедить его осуществить мирные шаги.

Анджей Дуда
президент Польши

Дуда сказал, что ему сложно судить, какие действия предпримет Трамп, но он убежден, что Белый дом и Пентагон работают над «различными альтернативными решениями».

Он также рассчитывает, что саммит НАТО в Гааге предоставит возможность поговорить о безопасности. Это будет первая подобная встреча стран — членов альянса тех пор, как Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, стал его генеральным секретарем.