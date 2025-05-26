ЕК: США будут меньше вкладывать в оборону Евросоюза

Еврокомиссар подчеркнул, что двигаться к самостоятельной европейской обороне нужно постепенно, чтобы избежать хаоса и сохранить хорошие отношения с США, которые все больше сосредотачивают свои силы на Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению Кубилюса, именно это является причиной снижения интереса США к обеспечению безопасности в Евросоюзе.