ЕК: США будут меньше вкладывать в оборону Евросоюза

«Нужно понимать, что в оборонной сфере промышленность — это стратегический ресурс. И нам нужно развивать нашу оборонную промышленность», — цитируют Кубилюса «Ведомости».
Еврокомиссар подчеркнул, что двигаться к самостоятельной европейской обороне нужно постепенно, чтобы избежать хаоса и сохранить хорошие отношения с США, которые все больше сосредотачивают свои силы на Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению Кубилюса, именно это является причиной снижения интереса США к обеспечению безопасности в Евросоюзе.
Он также подчеркнул, что предприятия европейских стран обеспечивают лишь 20% закупок для оборонки, в то время как большая часть вооружений поступает из США. Кубилюс призвал государства объединения изменить сложившуюся ситуацию.
19 мая страны ЕС достигли соглашения о создании фонда в размере 150 млрд евро для укрепления обороны Европы. Ранее, в конце апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что США могут переориентироваться на другие стратегически важные направления, что снизит их роль в обеспечении безопасности Европы.