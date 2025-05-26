Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

«Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения», — подчеркнул он.
«Уголовную (ответственность. — Прим. ред.), в том числе», — предположил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Кто в КГБ работал? Я или он?» — пошутил Путин.
Президент добавил, что речь должна идти в первую очередь об экономических мерах, в частности, штрафах. По его словам, главное в такой ситуации — лишить мотивации нарушать нормы в сфере закупок оборудования.