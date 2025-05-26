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Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере закупок отечественного оборудования.

Источник: РИА "Новости"

«Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения», — подчеркнул он.

«Уголовную (ответственность. — Прим. ред.), в том числе», — предположил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Кто в КГБ работал? Я или он?» — пошутил Путин.

Президент добавил, что речь должна идти в первую очередь об экономических мерах, в частности, штрафах. По его словам, главное в такой ситуации — лишить мотивации нарушать нормы в сфере закупок оборудования.