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Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение»

Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президент подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президентка подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства, а также проверки её интеллектуальных способностей для определения может ли президент адекватно воспринимать обстоятельства и участвовать в процессе.

В заявлении говорится о «патологической лживости», «агрессивном поведении» Санду, а в обоснование заявления выдвинуто более десяти вопросов для судебно-медицинской комиссии.

Адвокат односельчанки Майи Санду потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства. Фото: соцсети.

Напомним, Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда. Если слова сельской учительницы о деде-доносчике подтвердятся, многие заявления главы государства обесценятся. Майя Санду требует компенсацию за нанесение морального ущерба в 50 000 леев.

Из полного текста заявления адвоката Эдуарда Дигоре, подавшего от имени Майи Санду в суд иск к жительнице Молдовы, написавшей в соцсетях, что дед главы государства Миля Санду способствовал депортациям из сел Рисипены и Бокша, а также активно осквернял религиозные храмы и жёг иконы, стало известно на каком основании решено требовать опровержения данной информации.

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