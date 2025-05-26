Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение»

Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президентка подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства, а также проверки её интеллектуальных способностей для определения может ли президент адекватно воспринимать обстоятельства и участвовать в процессе.