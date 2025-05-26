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Последние зарубежные новости за 26 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 26 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

WP: США боятся разозлить РФ заявлениями о передаче оружия Киеву

Белый дом не спешит объявлять о новых поставках вооружений Киеву, опасаясь сорвать мирные переговоры. По мнению администрации Трампа, подобные шаги могут вызвать негативную реакцию Москвы.

Источник: AP 2024

AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа

Посредники предложили план урегулирования конфликта в Газе, предполагающий 70-дневное прекращение огня, освобождение 10 живых израильских заложников и частичный вывод израильских войск. Как сообщает AFP со ссылкой на источник, инициатива принадлежит спецпосланнику США Стиву Уиткоффу.

Источник: AP 2024

Saba: строительство фрегатов для ВМС Германии откладывается

Сроки строительства фрегатов F126 для ВМС Германии сдвинуты как минимум до 2030 года. Компания Damen недовольна условиями контракта, по которым не менее 70% работы должно быть выполнено на немецких верфях.

Euractiv анонсировал пересмотр статуса украинских беженцев в ЕС

ЕС рассмотрит выход из Директивы о временной защите украинцев на Совете 12—13 июня. С 2022 года ей воспользовались 4,3 млн человек. Страны ЕС обсуждают поэтапное завершение TPD и альтернативы, чтобы не перегрузить системы убежища.

FT узнала, что Китай «в любой момент» способен атаковать Тайвань

КНР развернула десант, авиацию и РСЗО, способные поразить любую точку острова. Пекин готов перейти от мирных действий к военным в любой момент, число заходов в зону ПВО Тайваня достигло 245 в месяц.