Последние зарубежные новости за 26 мая 2025 года: свежие события текущего дня

WP: США боятся разозлить РФ заявлениями о передаче оружия Киеву
Белый дом не спешит объявлять о новых поставках вооружений Киеву, опасаясь сорвать мирные переговоры. По мнению администрации Трампа, подобные шаги могут вызвать негативную реакцию Москвы.
AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа
Посредники предложили план урегулирования конфликта в Газе, предполагающий 70-дневное прекращение огня, освобождение 10 живых израильских заложников и частичный вывод израильских войск. Как сообщает AFP со ссылкой на источник, инициатива принадлежит спецпосланнику США Стиву Уиткоффу.
Saba: строительство фрегатов для ВМС Германии откладывается
Сроки строительства фрегатов F126 для ВМС Германии сдвинуты как минимум до 2030 года. Компания Damen недовольна условиями контракта, по которым не менее 70% работы должно быть выполнено на немецких верфях.
Euractiv анонсировал пересмотр статуса украинских беженцев в ЕС
ЕС рассмотрит выход из Директивы о временной защите украинцев на Совете
FT узнала, что Китай «в любой момент» способен атаковать Тайвань
КНР развернула десант, авиацию и РСЗО, способные поразить любую точку острова. Пекин готов перейти от мирных действий к военным в любой момент, число заходов в зону ПВО Тайваня достигло 245 в месяц.