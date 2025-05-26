Итальянские аграрии обеспокоены новыми пошлинами на удобрения из Беларуси

Таким образом, отмечает конфедерация, «не принимаются во внимание критические проблемы, на которые указывают фермеры, и существует риск дальнейшего усугубления трудностей европейских компаний в этом секторе. Соглашаясь с общими целями этой меры, в частности с укреплением продовольственной безопасности и стремлением к диверсификации источников поставок, Confagricoltura вновь заявляет о необходимости дополнить ее корректирующими мерами, учитывающими текущий экономический, экологический и производственный контекст. В частности, необходим постепенный пересмотр системы пошлин, чтобы переход к меньшей зависимости от импорта не наказывал европейский первичный сектор, который и так сильно страдает от нестабильности рынка и растущих производственных затрат».