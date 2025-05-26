Итальянские аграрии обеспокоены новыми пошлинами на удобрения из Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая конфедерация сельского хозяйства (Confagricoltura) обеспокоена зеленым светом парламента Италии на новые пошлины на удобрения без реальных альтернатив поставок. Об этом говорится на официальном сайте конфедерации, где было опубликовано коммюнике в связи с решением Европарламента, касающимся повышения таможенных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Confagricoltura выражает обеспокоенность результатами сегодняшнего голосования в Европейском парламенте по вопросу изменения пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси, в ходе которого были отклонены все предложенные поправки. Подавляющим большинством голосов предложение комиссии о введении дополнительных пошлин на импорт некоторых товаров, включая удобрения, с июля следующего года было принято», — говорится в коммюнике.
Таким образом, отмечает конфедерация, «не принимаются во внимание критические проблемы, на которые указывают фермеры, и существует риск дальнейшего усугубления трудностей европейских компаний в этом секторе. Соглашаясь с общими целями этой меры, в частности с укреплением продовольственной безопасности и стремлением к диверсификации источников поставок, Confagricoltura вновь заявляет о необходимости дополнить ее корректирующими мерами, учитывающими текущий экономический, экологический и производственный контекст. В частности, необходим постепенный пересмотр системы пошлин, чтобы переход к меньшей зависимости от импорта не наказывал европейский первичный сектор, который и так сильно страдает от нестабильности рынка и растущих производственных затрат».
В документе также говорится: «Вызывает озабоченность отсутствие учета реальных альтернативных источников, отсутствие оценки воздействия и неясность последствий для рынка. Если союз намерен сократить зависимость от российских и белорусских удобрений, то, по мнению Confagricoltura, он должен представить надежную и перспективную альтернативу. Однако не хватает как конкретных решений, направленных на расширение использования удобрений зоотехнического происхождения (начиная с дигестата), которые являются стратегическими для снижения зависимости от азотных удобрений, так и большей гибкости в применении директивы по нитратам».
«Сельскохозяйственные предприятия, — отметил президент Confagricoltura Массимилиано Джансанти, — нуждаются в адекватных ответах и в свете решений, принимаемых на национальном уровне для улучшения качества воздуха. В частности, абсолютный запрет на использование мочевины в бассейне долины реки По с 1 января 2027 года без какого-либо реально осуществимого переходного этапа и без каких-либо приемлемых альтернатив на рынке представляет собой неприемлемое навязывание для сельскохозяйственных предприятий».
«Конкретный риск в том, что первичный сектор, и без того страдающий от частых климатических катаклизмов и роста затрат, вновь столкнется с трудновыполнимыми нормами, которые будут иметь негативные социальные, экологические и экономические последствия», — подчеркнул Массимилиано Джансанти.
Всеобщая конфедерация сельского хозяйства (Confagricoltura) — старейшая организация, занимающаяся защитой и представлением интересов сельскохозяйственных предприятий Италии. -0-