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Песков: продолжение обмена пленными между РФ и Украиной зависит от переговоров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Продолжение практики массовых обменов военнопленными с Киевом зависит от того, чем завершатся российско-украинские переговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Москва и Киев произвели самый масштабный с начала СВО обмен — тысячу на тысячу человек. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на переговорах в Стамбуле.

«Будет зависеть от итогов переговоров, конечно», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности новых обменов.

Обмен пленными продолжался в несколько этапов с 23 по 25 мая. Освобожденных из плена россиян привезли в нейтральную страну — Белоруссию, где им была оказана медицинская и психологическая помощь.