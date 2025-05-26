Песков: продолжение обмена пленными между РФ и Украиной зависит от переговоров

Ранее Москва и Киев произвели самый масштабный с начала СВО обмен — тысячу на тысячу человек. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на переговорах в Стамбуле.
«Будет зависеть от итогов переговоров, конечно», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности новых обменов.
Обмен пленными продолжался в несколько этапов с 23 по 25 мая. Освобожденных из плена россиян привезли в нейтральную страну — Белоруссию, где им была оказана медицинская и психологическая помощь.