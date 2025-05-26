В Норвегии предъявлены обвинения штурману после того, как судно врезалось в участок жилого дома

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские прокуроры предъявили обвинения штурману грузового судна после того, как он, предположительно, уснул на дежурстве и контейнеровоз сел на мель в одном из фьордов страны, едва не врезавшись в жилой дом. Об этом сообщает Euronews.
Неназванному члену экипажа было предъявлено обвинение в халатности при управлении судном. По словам прокурора Кьетиля Бруланда Серенсена, дежурным штурманом был второй помощник капитана судна.
Владелец дома Юхан Хелберг рассказал норвежскому телеканалу NRK, что проспал весь инцидент и проснулся только тогда, когда сосед начал звонить в дверь. «Пять метров южнее, и судно проникло бы в спальню», — сказал Хелберг.
На снимках, которые распространили мировые агентства, виден красно-зеленый нос корабля всего в нескольких метрах от дома Хелберга.
Отмечается, что в результате инцидента разливов нефти не зафиксировано, никто из 16 человек на борту судна не пострадал.
Попытки снять 135-метровый контейнеровоз с мели во время прилива в выходные дни не увенчались успехом. Сегодня, 26 мая, экипажи продолжили убирать контейнеры с судна, чтобы его было легче вывезти из этого района. Судоходная компания NCL заявила, что сотрудничает со следователями.
Судно NCL Salten под флагом Кипра село на мель незадолго до 6 утра 22 мая, едва не врезавшись в дом на побережье Тронхеймского фьорда. -0-