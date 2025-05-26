В Норвегии предъявлены обвинения штурману после того, как судно врезалось в участок жилого дома

Попытки снять 135-метровый контейнеровоз с мели во время прилива в выходные дни не увенчались успехом. Сегодня, 26 мая, экипажи продолжили убирать контейнеры с судна, чтобы его было легче вывезти из этого района. Судоходная компания NCL заявила, что сотрудничает со следователями.