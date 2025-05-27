Тест-драйв КАМАЗа, топливо и роботы: что Премьеру Беларуси Турчину показали в Татарстане

Он считает, что товарооборот нужно довести до $1 млрд. «Для этого есть все возможности. Наши товаропроизводители, промышленники друг друга хорошо знают. Но нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон. Направлений очень много. Мы хорошо дополняем друг друга по автокомпонентам. Большие перспективы видим в сфере нефтехимии», — заметил Раис РТ.