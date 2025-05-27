Тест-драйв КАМАЗа, топливо и роботы: что Премьеру Беларуси Турчину показали в Татарстане

В Татарстане чак-чаком встретили премьера Белоруссии.
«Один день. Три города», — так анонсировала визит правительственной делегации из Белоруссии в Татарстан пресс-служба Кабмина РБ. Возглавил ее премьер-министр Александр Турчин, которого в аэропорту встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции гостя угостили чак-чаком. Сладости подали девушки в национальных костюмах.
Турчин должен был прилететь в республику еще в конце апреля, но тогда визит сорвался, так как в аэропортах Татарстана ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Белоруссия — один из ключевых торговых партнеров республики. В 2024 году объем товарооборота достиг приблизительно $750 млн долларов, написал в телеграм-канале Раис Татарстана. Регулярные рейсы Казань — Минск способствуют развитию делового и туристического обмена.
Сейчас в Казани действует отделение посольства Республики Беларусь. Диппредставительство возглавляет Виктор Щетько. В планах — открытие в Казани Генерального консульства Республики Беларусь.
В прошлом месяце Минниханов принимал у себя Чрезвычайного и Полномочного Посла Белоруссии в России Александра Рогожника. Во время встречи лидер Татарстана напомнил о визитах Президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казань в 2024 году — на церемонию открытия «Игр будущего» и саммит БРИКС.
К слову, Минниханов одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента РБ в 2025 году.
«Надеюсь и в будущем на вашу поддержку в деле практической реализации солидного потенциала татарстано-белорусских связей в интересах братских народов России и Беларуси», — обратился Раис Татарстана к Лукашенко.
В Елабуге хотят выпускать больше белорусских тракторов.
Турчин в начале визита отправился в Елабугу на совместное с Минским тракторным заводом предприятие «МТЗ-Татарстан». В 2010 году там запустили сборочный конвейер, с тех пор предприятие выпустило более 24 тыс. единиц техники. Делегации из Белоруссии показали модельный ряд сельхозтехники, в том числе работающей на сжиженном и компримированном природном газу (совместная разработка с «РариТЭК»).
«Особый интерес вызвала беспилотная техника», — написал у себя в телеграм-канале Рустам Минниханов.
Речь шла о беспилотном уборщике, который наводит порядок вокруг за считаные минуты и управляется с планшета. Раис Татарстана сказал, что такая техника будет удобна для использования в муниципалитетах. «МТЗ-Татарстан» планирует наладить выпуск пяти моделей тракторов «Беларус» для локализации производства в России, сообщается в телеграм-канале Правительства Белоруссии.
Как рассказал заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, на площадке «МТЗ-Татарстан» можно в разы увеличивать производство и реализацию.
«На сегодня у нас практически на выходе документы о специальном инвестиционном контракте, который позволит продукции иметь статус произведенной в РФ и увеличить объем производства на данной площадке», — сообщил Кузнецов.
Минниханов и Турчин устроили заезды на «КАМАЗах» поколения К5.
ВИП-гостям на КАМАЗе провели тест-драйв. Рустам Минниханов прокатился на тягаче бордового цвета модели КАМАЗ-54902. Александр Турчин сел за руль грузовика белого цвета модели КАМАЗ-54901. Это техника новейшего поколения К5.
«Посетить КАМАЗ и не сделать тест-драйв невозможно», — написала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На производстве гостей сопровождал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, который показал работу главного сборочного конвейера и линию сборки кабин. Ежедневно здесь выпускают до 210 автомобилей.
У КАМАЗа около 40 партнеров в Белоруссии. Например, предприятия «Автокомпонентов» уже разработали и запустили производство 17 новых изделий для челнинского автогиганта. Есть совместные разработки с МАЗом.
«Такое партнерство позволяет укреплять технологическую независимость и открывать новые возможности для обоих производителей», — считают в Правительстве Белоруссии.
Затем Турчин изучил разработки Инновационного центра КАМАЗа, благодаря которому в производство внедряются новые материалы, агрегаты, комплектующие. Белорусские гости увидели два десятка новейших высокотехнологичных автомобилей КАМАЗ, включая семейство карьерных самосвалов и водородную технику. Их выставили на площадке Научно-технического центра «КАМАЗ».
Еще в Набережных Челнах Минниханов и Турчин возложили цветы к мемориальному комплексу «Родина-мать».
«Важная часть в любой рабочей программе — отдать дань памяти Героям Великой Отечественной войны», — написала в личном телеграм-канале Лилия Галимова.
Есть все возможности для наращивания товарооборота до $1 млрд.
Следующим пунктом стал комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Делегация ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции, включая автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы.
Здесь же состоялась официальная встреча Рустама Минниханова и Александра Турчина.
«Президенты наших стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов. Во время каждого нашего визита в Минск мы встречаемся с Александром Григорьевичем Лукашенко, он всегда находит время. Мы благодарны за внимание к сотрудничеству с нашей республикой», — отметил Минниханов.
Он считает, что товарооборот нужно довести до $1 млрд. «Для этого есть все возможности. Наши товаропроизводители, промышленники друг друга хорошо знают. Но нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон. Направлений очень много. Мы хорошо дополняем друг друга по автокомпонентам. Большие перспективы видим в сфере нефтехимии», — заметил Раис РТ.
Рустам Минниханов особо подчеркнул взаимодействие в сфере транспорта. КАМАЗ активно сотрудничает с белорусскими предприятиями. В Татарстане хорошо себя зарекомендовали белорусские троллейбусы. Есть опыт взаимодействия и в сфере дорожного строительства.
У нас неплохой потенциал для партнерства в энергетической сфере. Мы также взаимодействуем с Республикой Беларусь в сфере науки, образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта. В 2023 году провели Дни культуры Татарстана в вашей стране.
«В ближайшее время будут реализованы интересные новые направления».
Александр Турчин высоко оценил свою первую поездку в Татарстан. «Наш визит получился очень плодотворным. Нас с Татарстаном объединяет давняя история сотрудничества. Мы видим сбалансированность нашей взаимной торговли: объемы импорта и экспорта приблизительно одинаковые. Это говорит о том, что мы хорошо друг друга дополняем», — сказал премьер-министр.
Он заметил, что помимо традиционных сфер сотрудничества (нефтехимия, машиностроение, гражданское авиастроение) есть ряд новых направлений.
В ближайшее время будут реализованы интересные новые направления. Также важно помнить наши гуманитарные связи: образование, культура, медицина и прочее. Все делается, но всегда есть куда стремиться.
Он поддержал предложение Рустама Минниханова о том, чтобы активизировать действия совместной рабочей группы по развитию сотрудничества, а также раз в квартал подводить итоги работы.