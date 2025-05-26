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Путин заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), поскольку должна была реагировать на сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году ситуацию и подавление населения Донбасса.

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), поскольку должна была реагировать на сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году ситуацию и подавление населения Донбасса. Такое заявление в понедельник, 26 мая, сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

«Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, при этом пытаются сделать Россию виноватой», — заявил глава государства, отметив, что на Украине был совершен кровавый госпереворот, после которого «начали подавлять Донбасс, уничтожать людей с вертолетов и самолетов».

Напомним, в ходе встречи с представителями бизнеса президент России в шутку вспомнил свою работу в КГБ. Отвечая на предложение первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова ужесточить санкции в сфере предпринимательства вплоть до уголовной ответственности, Владимир Путин отметил, что не стоит сразу прибегать к уголовным мерам.

Глава государства в ироничной форме сослался на свое прошлое в органах госбезопсности, подчеркнув серьезность последствий для тех, кто не следует установленным нормам.