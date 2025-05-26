Путин заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию

«Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, при этом пытаются сделать Россию виноватой», — заявил глава государства, отметив, что на Украине был совершен кровавый госпереворот, после которого «начали подавлять Донбасс, уничтожать людей с вертолетов и самолетов».