Путин заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), поскольку должна была реагировать на сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году ситуацию и подавление населения Донбасса. Такое заявление в понедельник, 26 мая, сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.
«Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, при этом пытаются сделать Россию виноватой», — заявил глава государства, отметив, что на Украине был совершен кровавый госпереворот, после которого «начали подавлять Донбасс, уничтожать людей с вертолетов и самолетов».
Напомним, в ходе встречи с представителями бизнеса президент России в шутку вспомнил свою работу в КГБ. Отвечая на предложение первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова ужесточить санкции в сфере предпринимательства вплоть до уголовной ответственности, Владимир Путин отметил, что не стоит сразу прибегать к уголовным мерам.
Глава государства в ироничной форме сослался на свое прошлое в органах госбезопсности, подчеркнув серьезность последствий для тех, кто не следует установленным нормам.