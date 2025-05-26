В России заявили об ответе за расстрел пленных бойцами ВСУ

Член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что издевательства бойцов ВСУ над российскими военнопленными без ответа не останутся. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Сенатор отметил, что факты издевательств над военными ВС РФ вызывают возмущение всего народа и российского государства.
По словам политика, Следственным комитетом РФ будут изучены все факты нарушения элементарных человеческих свобод и правил обращения с военнослужащими, попавшими в плен.
Карасин также выразил уверенность, что придет время и будет процесс, на котором каждый из нарушителей получит заслуженное наказание за бесчеловечные акции.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ расстреляли пленных в селе Разлив пленных российских солдат.