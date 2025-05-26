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В России заявили об ответе за расстрел пленных бойцами ВСУ

Член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что издевательства бойцов ВСУ над российскими военнопленными без ответа не останутся.

Член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что издевательства бойцов ВСУ над российскими военнопленными без ответа не останутся. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор отметил, что факты издевательств над военными ВС РФ вызывают возмущение всего народа и российского государства.

По словам политика, Следственным комитетом РФ будут изучены все факты нарушения элементарных человеческих свобод и правил обращения с военнослужащими, попавшими в плен.

Карасин также выразил уверенность, что придет время и будет процесс, на котором каждый из нарушителей получит заслуженное наказание за бесчеловечные акции.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ расстреляли пленных в селе Разлив пленных российских солдат.