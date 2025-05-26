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Песков: массовые обмены пленными с Киевом зависят от переговоров

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Источник: Аргументы и факты

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение массовых обменов пленными с Украиной зависит от результатов переговоров, пишет РИА Новости.

«Будет зависеть от итогов переговоров», — сообщил Дмитрий Песков, когда отвечал на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе состоявшихся российско-украинских переговоров была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Впоследствии, 25 мая, сообщалось, что договоренность полностью выполнили. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Россию вернули 880 военнослужащих, а также 120 мирных граждан.