Песков: массовые обмены пленными с Киевом зависят от переговоров

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение массовых обменов пленными с Украиной зависит от результатов переговоров, пишет РИА Новости.
«Будет зависеть от итогов переговоров», — сообщил Дмитрий Песков, когда отвечал на соответствующий вопрос.
Ранее в ходе состоявшихся российско-украинских переговоров была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».
Впоследствии, 25 мая, сообщалось, что договоренность полностью выполнили. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Россию вернули 880 военнослужащих, а также 120 мирных граждан.