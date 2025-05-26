В Кремле прокомментировали кадры с пощечиной Макрону от его супруги

В Кремле прокомментировали кадры с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит в самолете по приезду во Вьетнам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели кадры с инцидентом.
«Да, видели по телевизору, как и все», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об инциденте с Макроном во время визита во Вьетнам.
Также Песков отметил, что других комментариев по этому поводу не будет.
Напомним, 26 мая 2025 года Макрон попал в нелепую ситуацию во время визита во Вьетнам. Когда самолет приземлился и открылась дверь, то журналисты увидели, как супруга бьет Макрона в лицо. Французский политик растерялся, когда заметил, что слишком много людей стали свидетелем инцидента, некоторое время он просто стоял и просто улыбался в камеру. Затем вышел из самолета, подал руку Бриджит, но та демонстративно отказалась. Было видно, что между супругами произошла ссора. Однако Макрон попытался отшутиться, придумав невнятное оправдание своей пощечине.