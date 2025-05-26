Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Карасин назвал мрачным решение Запада по оружию для Киева

Снятие ограничений на дальность поставок вооружений для ВСУ усложнит будущие переговоры о мире.

Источник: Аргументы и факты

Решение США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на дальность поставок вооружений Украине является крайне негативным для перспектив мирных переговоров. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, этот шаг усложняет возможность диалога по урегулированию украинского кризиса.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально», — сказал Карасин.

Карасин подчеркнул, что западные страны давно планировали отменить такие ограничения, но ранее их сдерживало нежелание дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

«Они давно к этому шли. И вот пришли», — резюмировал политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что массовые обмены пленными Москвы и Киева зависят от переговоров.