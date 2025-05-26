Сенатор Карасин назвал мрачным решение Запада по оружию для Киева

Решение США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на дальность поставок вооружений Украине является крайне негативным для перспектив мирных переговоров. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, этот шаг усложняет возможность диалога по урегулированию украинского кризиса.
«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально», — сказал Карасин.
Карасин подчеркнул, что западные страны давно планировали отменить такие ограничения, но ранее их сдерживало нежелание дальнейшего ухудшения отношений с Россией.
«Они давно к этому шли. И вот пришли», — резюмировал политик.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что массовые обмены пленными Москвы и Киева зависят от переговоров.