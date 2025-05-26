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Пострадавшие при атаке беспилотников на Елец продолжают лечение в больницах

Все девять человек, пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Елец в ночь на 23 мая, остаются на стационарном лечении.

Все девять человек, пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Елец в ночь на 23 мая, остаются на стационарном лечении. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своем телеграм-канале.

По данным министра, восемь пациентов находятся в травматологическом отделении Елецкой городской больницы имени Семашко, еще одна женщина проходит лечение в областной клинической больнице. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

«Большинство пациентов поступили с осколочными ранениями головы и лица», — уточнила Маркова. 26 мая одному из пострадавших провели операцию по удалению осколков из мягких тканей затылочной части головы. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Особое внимание уделяется психологической реабилитации пациентов — практически все они получили консультацию психолога, четверым дополнительно потребовался осмотр кардиолога.

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