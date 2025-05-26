«Как закончилась?»: Владимир Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

Все произошло в понедельник, 26 мая. Тогда глава государства встречался с представителями российских деловых кругов. Выступая с речью, он говорил о важности обеспечения стабильной работы отрасли выращивании картофеля, сахарной свеклы и ряда других культур в РФ. В свою очередь, гендиректор ООО «Русид» Марк Гехт отмечал, что закупать первый корнеплод можно и в Белоруссии, хотя важно иметь собственный урожай.