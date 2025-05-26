«Как закончилась?»: Владимир Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончились запасы картофеля. Соответствующий вопрос он задал заместителю администрации главы России Максиму Орешкину.
Все произошло в понедельник, 26 мая. Тогда глава государства встречался с представителями российских деловых кругов. Выступая с речью, он говорил о важности обеспечения стабильной работы отрасли выращивании картофеля, сахарной свеклы и ряда других культур в РФ. В свою очередь, гендиректор ООО «Русид» Марк Гехт отмечал, что закупать первый корнеплод можно и в Белоруссии, хотя важно иметь собственный урожай.
Однако здесь в разговор вмешался Максим Орешкин. Он подчеркнул, что картофель в Белоруссии закончился. И это вызвало удивление у главы России.
«Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — задался вопросом Путин.
Немногим ранее о ситуации с картофелем в Белоруссии высказался президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что хорошему урожаю корнеплода помешали погодные условия. В первую очередь, заморозки. Поэтому страна уже посеяла больше картофеля.
Тогда же Лукашенко посоветовал всем поступать аналогичным образом. По его словам, посадка картофеля поможет избавиться от всех проблем.