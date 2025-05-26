Песков заявил, что в Кремле видели кадры с ударом Макрону от его супруги Брижит

В Кремле видели кадры с ударом по лицу президента Франции Эммануэля Макрона от его супруги Брижит. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам Песков не стал давать комментариев по поводу увиденного.
— По телевизору видели, да, как и все, — цитирует пресс-секретаря Кремля РИА Новости.
В Сети появились кадры, на которых видно, как Эммануэлю Макрону дает пощечину его жена. Экипаж самолета, на котором они прилетели во Вьетнам с официальным визитом, рано открыл дверь воздушного судна. Благодаря этому СМИ удалось заснять момент удара.
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал не злорадствовать над Эммануэлем Макроном. Он добавил, что в данной ситуации насмехаться над ним не стоит, так как на его месте может оказаться любой.
При этом сам Макрон пояснил, что он и его супруга Брижит просто «препирались» и «дурачились» перед началом своего визита во Вьетнам. По его словам, «надо, чтобы все успокоились». Елисейский дворец в свою очередь назвал пощечину «игривым поддразниванием». По мнению представителей дворца, негативный окрас этой ситуации придали «пророссийские круги».