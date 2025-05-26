Песков заявил, что в Кремле видели кадры с ударом Макрону от его супруги Брижит

При этом сам Макрон пояснил, что он и его супруга Брижит просто «препирались» и «дурачились» перед началом своего визита во Вьетнам. По его словам, «надо, чтобы все успокоились». Елисейский дворец в свою очередь назвал пощечину «игривым поддразниванием». По мнению представителей дворца, негативный окрас этой ситуации придали «пророссийские круги».