«Я не шучу, это серьёзно»: Владимир Путин назвал одну вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться

Президент России Владимир Путин назвал вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться. Об этом российский лидер высказался на совещании с представителями деловых кругов в Кремле в понедельник, 26 мая.
Во время разговора с предпринимателями Путин спросил, действительно ли крупные компании до сих пор пользуются западными сервисами и программным обеспечением. Генеральный директор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский заявил, что крупный бизнес переходит на российское ПО, а вот простые пользователи продолжают проявлять интерес к западным ресурсам.
«Да-да, давайте всех, кто от от этих вредных привычек не может пока избавиться, [отучайте]. Я не шучу, это серьезный вопрос», — заявил президент во время разговора с российскими предпринимателями.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин обозначил ключевую задачу — развитие российского программного обеспечения. Он подчеркнул важность развития этой сферы в нынешнее время.