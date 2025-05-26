«Я не шучу, это серьёзно»: Владимир Путин назвал одну вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться

Во время разговора с предпринимателями Путин спросил, действительно ли крупные компании до сих пор пользуются западными сервисами и программным обеспечением. Генеральный директор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский заявил, что крупный бизнес переходит на российское ПО, а вот простые пользователи продолжают проявлять интерес к западным ресурсам.