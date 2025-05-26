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«Я не шучу, это серьёзно»: Владимир Путин назвал одну вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться

Путин назвал пользование иностранными сервисами вредной привычкой россиян.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться. Об этом российский лидер высказался на совещании с представителями деловых кругов в Кремле в понедельник, 26 мая.

Во время разговора с предпринимателями Путин спросил, действительно ли крупные компании до сих пор пользуются западными сервисами и программным обеспечением. Генеральный директор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский заявил, что крупный бизнес переходит на российское ПО, а вот простые пользователи продолжают проявлять интерес к западным ресурсам.

«Да-да, давайте всех, кто от от этих вредных привычек не может пока избавиться, [отучайте]. Я не шучу, это серьезный вопрос», — заявил президент во время разговора с российскими предпринимателями.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин обозначил ключевую задачу — развитие российского программного обеспечения. Он подчеркнул важность развития этой сферы в нынешнее время.