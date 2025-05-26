Картаполов: разрешение ФРГ на удары по России — признак успеха российской операции

Это не означает ни войны, ни ханы. Означает, что, так сказать, немножко не понимает канцлер, на каком он свете, отстал от жизни. Ну и плюс лучше не действовать в традициях его соотечественников времен Второй мировой и не поддерживать нацистский режим на Украине.