По словам Картаполова, ВС РФ нанесли результативные удары по украинским военным объектам, в результате чего Киев «реально терпит поражение». Он уточнил, что в частности «хорошо попали» в ночь на 25 мая по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а ранее — по авиазаводу «Антонов» в Киеве и по пароходу, доставившему вооружение.
Картаполов отметил, что Москва заранее предполагала возможность такого шага со стороны Берлина:
«Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы. Ну, пусть страдают дальше. Их [Украину] опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать воевать с Россией. Пусть воюют».
По словам депутата, Россия обладает средствами для ответа, включая оружие, способное достичь Германии.
У нас все есть. Поэтому пусть пеняют сами на себя. Сначала Украина, потом получат и все остальные, которые принимают такие идиотские решения. Это их головная боль, не наша.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал отмену ограничений со стороны Берлина. По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отстал от жизни».
Это не означает ни войны, ни ханы. Означает, что, так сказать, немножко не понимает канцлер, на каком он свете, отстал от жизни. Ну и плюс лучше не действовать в традициях его соотечественников времен Второй мировой и не поддерживать нацистский режим на Украине.
Член комитета по обороне Виктор Соболев согласился с коллегами, подчеркнув, что в действиях Германии нет новизны.
Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин назвал решение Запада «очень печальной новостью» с точки зрения возможностей мирных переговоров и налаживания контактов по украинскому кризису.
«Это однозначно очень мрачно и печально», — сказал он в комментарии «Ленте.ру», добавив, что Запад давно двигался к отмене ограничений, но его сдерживало опасение ухудшить отношения с Москвой.
Член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru предупредил о возможных тяжелых последствиях для Украины и подчеркнул, что российские дальнобойные ракеты «побольше, чем у всех вместе взятых европейцев».
Колесник добавил, что российская система ПВО доказала свою эффективность, в то время как оборонный потенциал Европы вызывает сомнения.
25 мая канцлер Германии объявил, что страна сняла ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России, присоединившись к позиции США, Великобритании и Франции. По его словам, «ограничений по дальности больше не существует» для вооружения, которое поставляют Украине ключевые западные союзники.
Ранее, в ноябре 2024 года, экс-президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по России ракетами ATACMS. Позже аналогичные ограничения отменили Великобритания и Франция, разрешив применять ракеты Storm Shadow и SCALP.