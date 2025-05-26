Над четырьмя российскими уничтожены 23 беспилотника

23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя российскими регионами с 17.00 до 20.00 понедельника. 26 мая. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, по семь дронов было уничтожено в Орловской и Брянской областях, шесть — в Тульской, три — в Курской.
Ранее ведомство отчиталось о ликвидации 21 украинского БПЛА с 14.00 до 17.00 над Орловской, Тульской, Московской, Калужской и Курской областями.
Напомним, днем в Туле в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте инцидента.