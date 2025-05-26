Песков заявил, что видел по телевизору ссору Макрона с супругой в самолёте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о конфликте между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит, который произошел во время их визита во Вьетнам.
«По телевизору видели, как и все», — сказал Песков, отвечая на запрос о том, следил ли он за инцидентом.
От дальнейших комментариев по этому поводу представитель Кремля отказался.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что, вероятно, Брижит Макрон решила взбодрить мужа нежным поглаживанием по щеке, но не рассчитала силы.