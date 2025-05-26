Путин поинтересовался у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

Генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт отметил, что импортозамещение нишевых культур невозможно, но уже найдены технологические решения и специалисты. Он заверил, что задачи по выращиванию картофеля и сахарной свеклы будут решены к 2030 год.