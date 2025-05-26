Путин поинтересовался у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 мая, поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель.
Глава государства обратил внимание, что Россия может закупать картофель в Белоруссии, однако важно развивать собственное производство. В ответ на это Орешкин сообщил, что запасы картофеля в Белоруссии исчерпаны.
— Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?, — цитирует Путина РИА Новости.
Также Путин заявил о необходимости стабилизировать производство картофеля, сахарной свеклы и других овощей.
Генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт отметил, что импортозамещение нишевых культур невозможно, но уже найдены технологические решения и специалисты. Он заверил, что задачи по выращиванию картофеля и сахарной свеклы будут решены к 2030 год.
Владимир Путин сообщил, что Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы.