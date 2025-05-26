Путин определил будущее переговоров по Украине

«Это не тот случай, когда можно обойтись одной встречей. Второй раунд вероятнее всего будет вновь в Стамбуле, поэтому Фидан говорит с Путиным, Лавровым. Во время общения с руководителем российской делегации Мединским они узнавали позиции друг друга. России было важно понять, как Турция будет дальше модерировать переговоры Москвы и Киева, какие концепции можно обсудить. Встреча с Нарышкиным связана с вопросом безопасности предстоящих саммитов в Турции, которые будут идти один за другим», — пояснил политолог.