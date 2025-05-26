Путин спросил у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

Президент России Владимир Путин спросил, почему в Белоруссии закончился картофель.
«Конечно, можно и в Белоруссии делать закупки картофеля, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже хорошо иметь», — сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин при этом обратил внимание российского лидера на то, что картошка в Белоруссии закончилась.
«Как закончилась? Что это такое?» — спросил в ответ Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России не хватает картофеля и сахарной свеклы. Нужно обеспечить стабильность работы ряда отраслей, в том числе, по переработке, подчеркнул президент РФ.