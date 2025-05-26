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Путин спросил у Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель

Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание российского лидера на то, что картошка в Белоруссии закончилась.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин спросил, почему в Белоруссии закончился картофель.

«Конечно, можно и в Белоруссии делать закупки картофеля, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже хорошо иметь», — сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин при этом обратил внимание российского лидера на то, что картошка в Белоруссии закончилась.

«Как закончилась? Что это такое?» — спросил в ответ Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России не хватает картофеля и сахарной свеклы. Нужно обеспечить стабильность работы ряда отраслей, в том числе, по переработке, подчеркнул президент РФ.