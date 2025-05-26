Что прилетит быстрее: «Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин

Другой вопрос в том, решатся ли они на это. Всё же надо понимать, что «снятие ограничений» не означает, что украинской «обезьяне» дадут в руки автомат с полным рожком, никак не контролируя её действия. В таких случаях оно должно согласовываться с поставщиками оружия. Да и наведением и сопровождением полёта ракет занимаются вовсе не украинцы. Так что, если ракеты реально полетят на Москву, списать всё на украинских военных не получится. И тот факт, что дальше Белгорода те же американские ракеты пока не летели, говорит о том, что всё же определённые красные линии они перейти пока не решаются.