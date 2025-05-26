«Неплохая получается сделка: привез ракету — получил шахту по добыче редкоземельного металла. Так скоро и до баллистических ракет дойдет, и до ядерного оружия — и вот этого мы точно не можем допустить, нужно добивать Украину прежде, чем это произойдет. Кроме всего прочего, у нас есть возможность разрешить своим вооруженным силам бить по производителям этого оружия, объявив их легитимной целью. Об этом нужно помнить Мерцу», — заключил Журавлев.