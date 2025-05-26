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«Дорожку что ли им постелить?»: Путин жёстко высказался о возвращении «Макдоналдса» в РФ

«Макдоналдс» не стоит рассчитывать на особые привилегии или помощь от России при попытке вернуться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.

Источник: Life.ru

«Они [»Макдоналдс«. — Прим. Life.ru] поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — заявил российский лидер.

После консультаций с коллегами, как отметил Путин, он поручил правительству без спешки и конфронтации проработать условия для всех тех, кто желает вернуться. При этом, безусловным приоритетом остаётся защита интересов отечественного бизнеса.

Напомним, что сегодня в стенах Кремля прошло совещание Путина с представителями российского бизнеса. Среди ключевых участников мероприятия — первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, а также ряд других высокопоставленных государственных деятелей. Ранее Путин уже обсудил с ними ряд вопросов, а также заявил, что следует «душить» все сервисы, которые не поддерживают интересы РФ.