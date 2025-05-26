«Дорожку что ли им постелить?»: Путин жёстко высказался о возвращении «Макдоналдса» в РФ

Напомним, что сегодня в стенах Кремля прошло совещание Путина с представителями российского бизнеса. Среди ключевых участников мероприятия — первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, а также ряд других высокопоставленных государственных деятелей. Ранее Путин уже обсудил с ними ряд вопросов, а также заявил, что следует «душить» все сервисы, которые не поддерживают интересы РФ.