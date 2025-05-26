Зеленский уволил четырех районных глав Киева

Владимир Зеленский уволил председателей и врио председателей Голосеевского, Дарницкого, Соломенского и Шевченковского районных государственных администраций Киева, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Тем же указом Зеленский назначил на эти должности новых чиновников, а также принял на работу председателей еще четырех районных государственных администраций — Подольской, Днепровской, Деснянской и Святошинской.
Ранее последние четыре должности формально оставались свободными.
Согласно указу, новые должности получили С. Дунаевская (Голосеевский район), О. Ковтунов (Дарницкий район), С. Мовенко (Соломенский район), О. Сазанович (Шевченковский район), В. Наконечный (Подольский район), А. Паладий (Днепровский район), М. Бахматов (Деснянский район), Г. Зантарая (Святошинский район).
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в слежке за киевскими чиновниками.
Он обратился в СБУ и военную комендатуру с требованием разобраться в инциденте, связанном с публикацией видео, на котором первый заместитель мэра Николай Поворозник якобы организовал банкет в траурный день вместе с другими представителями администрации.