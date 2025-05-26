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Нидерланды отправили последнюю партию истребителей F-16 на Украину

Об отправке последней партии истребителей накануне сообщал глава Нидерландов Рубен Брекелманс.

Источник: Аргументы и факты

Нидерланды направили на Украину последнюю партию обещанных истребителей F-16. Об этом сообщили в минобороны королевства.

«Самолеты 26 мая отправились с авиабазы ​​Волкель в Бельгию, где их готовят к доставке. В общей сложности Нидерланды передали Украине 24 истребителя», — уточняется в сообщении.

Об отправке последней партии истребителей накануне сообщал глава Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, страна продолжает поставки вооружений прежними темпами.

Ранее активист нидерландской организации «Volkeren voor vrede» («Народы за мир») и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот сообщил о крайне плохом техническом состоянии истребителей F-16, предоставленных Украине Нидерландами. Он утверждает, что поставки этих самолетов в Киев начались уже после истечения срока их эксплуатации.