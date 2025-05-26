Ранее активист нидерландской организации «Volkeren voor vrede» («Народы за мир») и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот сообщил о крайне плохом техническом состоянии истребителей F-16, предоставленных Украине Нидерландами. Он утверждает, что поставки этих самолетов в Киев начались уже после истечения срока их эксплуатации.