Нидерланды отправили последнюю партию истребителей F-16 на Украину

Нидерланды направили на Украину последнюю партию обещанных истребителей F-16. Об этом сообщили в минобороны королевства.
«Самолеты 26 мая отправились с авиабазы Волкель в Бельгию, где их готовят к доставке. В общей сложности Нидерланды передали Украине 24 истребителя», — уточняется в сообщении.
Об отправке последней партии истребителей накануне сообщал глава Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, страна продолжает поставки вооружений прежними темпами.
Ранее активист нидерландской организации «Volkeren voor vrede» («Народы за мир») и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот сообщил о крайне плохом техническом состоянии истребителей F-16, предоставленных Украине Нидерландами. Он утверждает, что поставки этих самолетов в Киев начались уже после истечения срока их эксплуатации.