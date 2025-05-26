На строительство объектов для хранения бронетехники JLTV в Литве выделено 11 млн евро

В Клайпеде также будут построены ангары для бронированных автомобилей JLTV. Проект включает в себя не только строительство ангаров, но и улучшение подъездной инфраструктуры за счет установки парковки и реконструкции участка дороги. Тендер планируется объявить в третьем квартале 2025 года.