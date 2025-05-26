На строительство объектов для хранения бронетехники JLTV в Литве выделено 11 млн евро

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва продолжает развивать инфраструктуру для хранения и обслуживания военной техники, в частности американских бронированных внедорожников JLTV. Об этом пишет газета Diena.
Отмечается, что Министерство национальной обороны Литвы выделит 11 млн евро на проекты для хранения бронетехники JLTV в трех местах.
«Мы развиваем инфраструктуру для хранения бронетехники JLTV по всей Литве — стоимость проектов в Рукле, Паюостисе и Клайпеде достигает более 11 млн евро», — заявила курирующая вопросы инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Орияна Машале.
Строительство ангаров в Рукле уже завершено, стоимость работ здесь превысила 5 млн евро. В Паюостисе продолжаются работы по строительству новых гаражей, их стоимость составляет почти 2,7 млн евро.
В Клайпеде также будут построены ангары для бронированных автомобилей JLTV. Проект включает в себя не только строительство ангаров, но и улучшение подъездной инфраструктуры за счет установки парковки и реконструкции участка дороги. Тендер планируется объявить в третьем квартале 2025 года.
Планируется, что до конца 2025 года в Вооруженных силах Литвы будет 500 американских бронированных внедорожников, поэтому необходимо обеспечить инфраструктуру для их эксплуатации.
В январе нынешнего года в Литву было поставлено 50 бронемашин JLTV.-0-