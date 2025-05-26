Один из самых больших банков в Таиланде остановил обслуживание счетов нeкоторых граждан России

По информации ТАСС, Bangkok Bank, являющийся одним из самых больших банков в Таиланде, приостановил обслуживание счетов для некоторых граждан России.
Как сообщают клиенты, банк не предоставляет объяснений относительно блокировки счетов, предлагая им посетить отделение лично с документами, удостоверяющими личность, и банковской книжкой.
При этом, некоторые россияне продолжают пользоваться картами, выпущенными этим банком, без каких-либо ограничений. Представители туристической индустрии подчеркивают, что лица, въезжающие в Таиланд без визы, не имеют права открывать счета в тайских банках.