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Один из самых больших банков в Таиланде остановил обслуживание счетов нeкоторых граждан России

По информации ТАСС, Bangkok Bank, являющийся одним из самых больших банков в Таиланде, приостановил обслуживание счетов для некоторых граждан России.

По информации ТАСС, Bangkok Bank, являющийся одним из самых больших банков в Таиланде, приостановил обслуживание счетов для некоторых граждан России.

Как сообщают клиенты, банк не предоставляет объяснений относительно блокировки счетов, предлагая им посетить отделение лично с документами, удостоверяющими личность, и банковской книжкой.

При этом, некоторые россияне продолжают пользоваться картами, выпущенными этим банком, без каких-либо ограничений. Представители туристической индустрии подчеркивают, что лица, въезжающие в Таиланд без визы, не имеют права открывать счета в тайских банках.