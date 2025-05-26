Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить жесткие санкции. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в Белом доме.
По словам источников, Трамп дал понять, что не собирается оказывать давление на Россию после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Также Трамп дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Британии и Германии, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против России.
Издание пишет также, что Трамп демонстрирует намерение дистанцироваться от конфликта на Украине.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что воинственный по отношению к России образ президента США Дональда Трампа искусственно формируют зарубежные СМИ, которые враждебно настроены по отношению к самому Трампу.