Путин удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка

Президент России Владимир Путин удивился, как передает телеграм-канал «Пул Первого», когда ему рассказали, что в Беларуси якобы закончился картофель.
Разговор об этом зашел в понедельник, 26 мая 2025 года, в ходе встречи Владимира Путина с представителями деловых кругов, пишет РИА Новости.
— Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь, — сказал Путин.
— Там закончился, — отреагировал замглавы администрации президент РФ Максим Орешкин.
— Что? Как закончился? — удивился Путин.
— Александр Григорьевич совещание проводит, — ответил Орешкин.
Владимир Путин был удивлен полученной информацией.
Ранее мы писали о том, что белорусская милиция по горячим следам задержала под Оршей россиянина, который подозревается в убийстве своего соотечественника (вот тут про это).