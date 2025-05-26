Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишут NYT

Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.