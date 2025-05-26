Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишут NYT

«Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России», — говорится в материале.
Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ.
«После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США», — добавляет издание.
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.