Законопроект о защите религиозных символов будет внесён в Госдуму на этой неделе

«Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе», — приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.
Предполагается, что нововведения будут интегрированы в действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
А ранее разразился скандал из-за того, что стены нового Донского храма в подмосковных Мытищах украсили напечатанными на специальном принтере иконами. Многие прихожане остались недовольны такими современными решениями, но в храме уверяют, что это временная мера.