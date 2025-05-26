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Законопроект о защите религиозных символов будет внесён в Госдуму на этой неделе

На этой неделе в Госдуму планируется внесение законопроекта, призванного обеспечить защиту религиозной символики, принадлежащей основным традиционным религиям. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Источник: Life.ru

«Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе», — приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

Предполагается, что нововведения будут интегрированы в действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

А ранее разразился скандал из-за того, что стены нового Донского храма в подмосковных Мытищах украсили напечатанными на специальном принтере иконами. Многие прихожане остались недовольны такими современными решениями, но в храме уверяют, что это временная мера.