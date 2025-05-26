Трамп после беседы с Путиным отказался усиливать давление на РФ

Американский лидер Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен давить на РФ и вводить санкции. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.
«После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США», — отмечают авторы материала.
Также собеседники газеты указали, что глава Белого дома дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам ЕС ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям.
Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что члены Евросоюза обсуждают возможность введения нового пакета санкций против России, который может затронуть сферу энергетики.