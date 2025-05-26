МИД РФ потребовал от Швеции соблюдать Венскую конвенцию на фоне атаки на посольство

Дипломат подчеркнула, что нападения на посольство происходят с пугающей регулярностью — ежемесячно, а иногда и чаще. Она выразила обеспокоенность тем, что шведские правоохранительные органы до сих пор не смогли найти и наказать виновных, что, по мнению МИДа, может свидетельствовать о попустительстве, а возможно, и о негласном согласии властей. Захарова также предположила, что в Швеции заинтересованы в наращивании напряжённости в отношениях с РФ и стремятся ослабить работу российской миссии.