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МИД РФ потребовал от Швеции соблюдать Венскую конвенцию на фоне атаки на посольство

Российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств по Венской конвенции в связи с очередной атакой БПЛА на посольство РФ в Швеции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя серию нападений с применением БПЛА на российскую дипмиссию в Стокгольме. По её словам, с мая 2024 года зафиксировано уже 15 подобных инцидентов.

Источник: Life.ru

«Российское посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что нападения на посольство происходят с пугающей регулярностью — ежемесячно, а иногда и чаще. Она выразила обеспокоенность тем, что шведские правоохранительные органы до сих пор не смогли найти и наказать виновных, что, по мнению МИДа, может свидетельствовать о попустительстве, а возможно, и о негласном согласии властей. Захарова также предположила, что в Швеции заинтересованы в наращивании напряжённости в отношениях с РФ и стремятся ослабить работу российской миссии.

«Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российского загранпредставительства», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что РФ намерена направить Швеции ноту протеста после очередного инцидента с БПЛА у здания посольства в Стокгольме. Тогда дрон сбросил ёмкости с краской прямо у входа в диппредставительство.