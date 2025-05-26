Вагенкнехт назвала шаг Мерца по поставкам оружия Киеву безответственным

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить использование оружия ФРГ для дальнобойных ударов по территории России. По её мнению, этот шаг является крайне безответственным и может привести к прямому вовлечению Германии в конфликт.
«Если немецкое оружие — возможно, в будущем ракеты Taurus — будет применено для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!», — заявила Вагенкнехт в соцсети Х*.
Кроме того, политик вновь призвала провести общенациональный референдум по вопросу поставок ракет Taurus Украине.
Накануне Мерц сообщил, что Германия больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине вооружения.
Ранее сообщалось, что Берлин может передать Киеву порядка 100−150 ракет Taurus.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.