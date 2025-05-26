Вагенкнехт назвала шаг Мерца по поставкам оружия Киеву безответственным

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить использование оружия ФРГ для дальнобойных ударов по территории России. По её мнению, этот шаг является крайне безответственным и может привести к прямому вовлечению Германии в конфликт.