Правительство Германии не ожидает, что «Северный поток» будет запущен

Власти Германии исходят из того, что трубопровод «Северный поток» вообще не будет запущен. Об этом заявил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер, передает ТАСС.
«Позиция правительства по “Северному потоку” осталась прежней. Мы не исходим из того, что он будет запущен», — сказал Майер.
Ранее издание Financial Times сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает возможные новые санкционные ограничения ЕС против проекта «Северный поток», поскольку благодаря введению запрета на восстановление трубопроводов на европейском уровне можно будет закрыть вопрос судьбы проекта во внутренней политике Германии.
Также ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков». Под санкции также попадут компании, которые нужны для перезапуска и эксплуатации СП.