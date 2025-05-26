Но на самом деле вводить санкции против России бессмысленно. Москва никогда не признавала разговор с помощью ультиматумов. Кроме того, у РФ есть четкая позиция в отношении украинского конфликта. Кремль выступает за справедливый мир, а не временное прекращение огня. Кроме того, важно устранить первопричины конфликта.