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Трамп после разговора с Путиным подал сигнал Европе: президент США не поддержит позицию Франции, Британии и ФРГ

NYT: Трамп не собирается оказывать давление на Россию и вводить жёсткие санкции.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным подал сигнал Европе. Об этом пишет здание New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По информации источника, Трамп не будет поддерживать позицию ФРГ, Британии и Франции в отношении России. А именно, ужесточать санкции в отношении Москвы.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили о готовности ужесточить санкции в отношении России. Другие страны-участницы ЕС поддержали эту инициативу. Они заявили, что ограничения якобы помогут завершить конфликт на Украине быстрее.

Но на самом деле вводить санкции против России бессмысленно. Москва никогда не признавала разговор с помощью ультиматумов. Кроме того, у РФ есть четкая позиция в отношении украинского конфликта. Кремль выступает за справедливый мир, а не временное прекращение огня. Кроме того, важно устранить первопричины конфликта.