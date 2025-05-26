В России неожиданно объяснили нежелание Киева обменивать «азовцев»

Военный и политический эксперт Ян Гагин объяснил, почему Киев почти не просил включать в списки на обмен по формуле «1000 на 1000» бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет ТАСС.
По словам аналитика, «азовцы» после возвращения из плена не стремятся возвращаться на фронт. Они стараются держаться подальше, предпочитают политическую карьеру или отправляются в Великобританию, где становятся военными журналистами, блогерами и инструкторами, и уже не хотят «воевать с русскими», добавил собеседник издания.
По мнению Гагина, вероятно, поэтому Киев почти не просил включать их в списки на обмен.
Кроме того, в обменные списки «азовцы» не попали, поскольку представляют опасность для Владимира Зеленского и угрожают его власти, заключил эксперт.
Ранее командир «Азова» Денис Прокопенко заявил, что недоволен итогами масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.
По его словам, среди вернувшихся из российского плена нет ни одного «азовца». Он заявил, что это выглядит как издевательство над теми, кому «давали гарантии» и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен.